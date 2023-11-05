花蓮縣後備指揮部大樓頂國旗昨上午發生國旗「倒掛」事件後，已加強內部管理，今天國旗位置正常。（羅亦晽攝）

花蓮縣後備指揮部大樓頂國旗昨上午發生國旗「倒掛」事件，軍方坦承管理疏失，將加強人員教育訓練。（羅亦晽攝）

花蓮縣後備指揮部大樓頂國旗4日清晨遭人發現國旗「倒掛」，軍方近4個小時後接獲民眾反映才趕緊正掛，挨批「太荒唐」。對此，後指部坦承管理疏失，因當時天色昏暗且升旗手為新兵才會出錯，未來將加強人員教育訓練。

昨天清晨7時許，民眾在花蓮北濱公園晨跑運動，經過花蓮後備指揮部時，發現高掛在大樓頂的國旗與平常有些不同，仔細一看發現，原本應在左上角的「青天白日」國徽竟在左下方，驚覺國旗上下顛倒被掛反後，向軍方反映，軍方才趕緊處理，荒唐狀況也讓不少網友直呼太誇張。

後指部指出，每天早上6時30分都會升旗，不過清晨天色昏暗，加上升旗手是新兵，且當時天氣無風，國旗未飛起，執勤官查看時沒發現國旗倒掛，直到當天10時50分許，接獲民眾告知才發現，立即更正回來。

花蓮縣指揮部政戰主任謝勇維表示，針對營區升旗發生國旗倒掛情事，經查為留守官兵不熟稔掛旗動作，加上幹部未確實督導所致，未來將對管理疏失確實檢討，並加強人員教育訓練，以維升旗肅穆莊嚴，避免類案再生。

據悉，升旗手小兵知道自己搞烏龍後，內心感到相當不安，深怕害到部隊長官，他事後已向長官道歉，表示願意接受處分，往後會更加謹慎小心。