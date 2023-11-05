2023年11月5日新北市／立委蘇巧慧造勢大會找人氣王吳崢拉票，稱讚吳崢（左一）是位年輕有想法的立委候選人，。（劉瑋晴攝）

今（5）日立委蘇巧慧造勢大會於鶯歌建國國小舉行，現場超過5000人湧入，總統府秘書長林佳龍也前來支持，更找來人氣王吳崢拉票，林佳龍讚蘇巧慧，「法院有表現、在地有政績」，是中央與地方合作的最佳典範，並表示現在新北沒市長了，當初很想做卻沒選上，暗諷侯友宜不顧新北市民跑去選總統，更諷刺藍白合根本是藍白拖。

蘇巧慧表示，感謝鄉親給我機會，當了國會代表8年，用心盡力讓鶯歌改變，讓鶯歌真正有進步，蔡政府執政8年成績有目共睹，也讓世界看見台灣，今天特別請來人氣最高的吳崢擔任主持人，台下婆媽都很喜歡他，中和應該要有這樣，年輕有想法的立委候選人成為代言人，才能影響一個地區的建設和希望，鶯歌是一個例子 ，也相信中和在吳崢的帶領下會更好。

林佳龍表示，鶯歌最重要的是交通跟觀光，之前當交通部長的時候，蘇巧慧大力推動捷運萬大二期、捷運三鶯線、台65匝道及三鶯大橋，現在三鶯大橋順利完工，其他工程也都順利進行，鳳鳴站本來要2030 才能完工，還好蘇巧慧出面，讓鳳鳴站提早明年完工，讓鄉親上下車能更便利。

林佳龍也趁機酸國民黨，現在新北市沒有市長，當初想做卻沒選上，更形容市民包禮金給侯友宜，侯友宜卻跑去追求更美的新娘，暗諷侯友宜不顧新北市民跑去選總統，現在選戰不到70天，批藍白合根本是藍白拖，呼籲鄉親明年1月13日投下神聖的三票，讓總統、立委、民進黨能三贏。