民進黨總統參選人賴清德5日早上11點多，出席苗栗縣競選總部成立大會活動，他表示，不管「藍白」合不合，他才是最好選擇，最能守護台灣利益。

賴清德表示，2024總統大選是做出民主關鍵選擇，拒絕忽視人民需求，無法提出具體願景的參選人，要選擇能穩健帶領國家前進的他，不管「藍白」合不合，他才是最好選擇，他最能守護台灣利益，以及照顧全國農民，未來也會堅持客家的硬頸精神。

他提到，「藍白」宣稱有6成民眾以上要下架民進黨，但真正主流民意，是9成台灣人民反對上架共產黨，如果支持九二共識會走向一國兩制，台灣如果沒有主權、就沒有安全，沒有自由就等於沒有家，他已經準備好，盡力團結國家，守護自由台灣。

賴清德說，他一路走來，行正路、做正事，為人民做出改革，他在台南市長任內，他是第一個取消議員工程配合款的地方首長，讓台南有限經費用在照顧市民與建設，帶動台南市進步，他也是第一個拒絕向地方政治黑金的縣長首長，通過正副議長要記名投票，讓不當勢力無所遁形，改革地方黑金政治。

賴清德表示，他擔任黨主席，首要就是排黑條款，任何涉及黑、金、槍、毒、詐，永遠不能代表民進黨，也不能擔任公職，他未來擔任總統，絕對支持檢調嚴格查辦，不容許個人私利破壞社會。

賴指出，這段時間他持續走訪各縣市，跟農民、青年朋友一起座談，大家共同心聲是對台灣有愛，都期盼國家領導人讓世代子孫享有民主、和平繁榮未來，他將在民主路上持續壯大台灣。