藍白進入政黨協商階段，國民黨提出日本式、德國式2種新方案，但民眾黨總統參選人柯文哲指國民黨提供的兩個模式都是他輸，甚至怒斥「你給恁爸當作痟仔」。國民黨前立委陳學聖直言，「柯文哲才是最大的主戰派、破壞者」，面對民眾黨主席柯文哲的一人政黨，國民黨還要讓到什麽時候？藍營真要有走自己路的決心和準備了。

陳學聖指出，國民黨提出的日本、德國整合模式，至少也有15個縣市長連署背書，是有龐大民意基礎的，民眾黨再不喜歡，總可以討論一下，沒想到民眾黨從上到下，殺氣騰騰，對朱立倫一番猛攻，尤其身為對談主帥的柯P，理應穩健，最起碼不出惡言，保留未來轉寰空間，沒想到柯卻最酸，什麽「乞丐說」、「你當恁爸痟仔？」全出籠了。

陳學聖表示，請問，當民眾黨全黨都是鷹派時，誰還能相忍來成全大局？看國民黨昨台北造勢，老中青三代同台，有老將，有新銳，有傳承，氣勢如虹，這就是一個大黨，大家都在問，面對柯P一人的民眾黨，國民黨還要讓到什麽時候？

陳學聖認為，因為藍白合不僅不會吃掉民眾黨，透過聯合內閣，反是在成全、壯大民眾黨，為何民眾黨一直咄咄逼人，好似非要吞掉國民黨不可？尤其侯友宜在藍白合大帽子底下，被柯P酸爆，壓著打，完全憋著，不能回嘴，真孬到極點，好歹人家也曾高票擊敗過民進黨蘇貞昌、林佳龍，給點尊敬，有那麽困難嗎？

陳學聖強調，朱立倫希望大家相忍，成全大局，藍白雙方不要受主戰派、破壞者影響，沒想到最強的主戰派，最大的破壞者，竟然就是柯文哲本人，他相信朱立倫會以唾面自乾的態度，繼續尋求藍白合的最大可能性，但面對柯P常常自己就是主戰派、破壞者的情況，藍營真要有走自己路的決心和準備了。