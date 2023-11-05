雲林縣家扶中心5日在斗六市環球科大舉辦「環遊世界、一騎同玩」活動，認養人張景惠（右三）與家扶兒童騎協力車節能減碳。（張朝欣攝）

雲林縣家扶中心5日在斗六市環球科大舉辦「環遊世界、一騎同玩」活動，認養人與家扶兒童相見歡，以東南亞各國問候語、童玩及協力車、SDGs聯合國永續發展目標為主題，由認養人帶著孩子一起騎協力車闖關，藉此連結SDGs聯合國永續發展的SDGs13氣候行動、SDGs3促進健康福祉等目標。

來自全台各地認養人與雲林家扶兒童及家眷共255人相見歡，高齡75歲認養人詹美滿奶奶認養孩子已34年，與就讀大二李怡婷歡喜相見，怡婷媽媽來自柬埔寨，特別以柬埔寨語問候，感謝詹奶奶的幫忙，讓詹奶奶又驚又喜，看見怡婷好學努力，鼓勵怡婷繼續升學，把台灣當成自己的家鄉。

長期關注家扶兒的協禧電機處長黃俊維表示，目前他認養雲林家扶78名兒童，此次帶來蛋捲禮盒作為禮物，希望陪伴孩子茁壯，落實社會企業責任。認養人蔡孟峰則帶來冬衣送給國二泓翊，泓翊母親是泰國人，以泰語表達感謝之意，並與認養人擁抱致謝。

認養人蘇切說，雲林家扶落實SDGs聯合國永續發展，安排大家與兒童們騎協力車，一起節能減碳響應SDGs13氣候行動，極具意義；認養人吳榮豐稱讚家扶關懷弱勢兒童並落實SDGs1消除貧窮，安排闖關遊戲，讓大家與小朋友可以很輕鬆的相互了解。

雲林家扶主任廖志文指出，感謝認養人參加相見歡活動，陪伴每名家扶兒童，在生命記憶中留下認養人溫馨陪伴的「環球相遇、一騎同玩」歡樂時光，希望透過此次活動，傳遞SDGs聯合國永續發展精神，與新住民們共同打造更美好多元的台灣社會。