誠品信義店最終場曬書市集即日起至12月3日於6F展演廳登場，現場蒐羅逾8萬本好書，中文圖書3本500元、最優惠6本500元。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

即將於12月24日平安夜熄燈的誠品信義店，在公布最終營業日後，每日人流增加2成，部份餐廳甚至成長3到4成，每天逾3百通預約電話已訂到12月。除了全店感恩回饋逾萬件商品5折起，6F展演廳也推出最低銅板價的「最終場曬書市集」，蒐羅豐富中文圖書、雜誌、文具、影音、質感設計與生活選物，中文圖書最優惠單本88元、6本500元；雜誌最低只要30元、筆記本等文具禮品49元起。6日起至平安夜熄燈日，於信義書店單筆滿1200元即回饋24小時唱片行「誠品音樂館」積木場景組單區乙組。

另秋冬必備「ONETEASPOON」鋪棉寬版夾克74折即可入手，打造個人時尚風格，質感設計家居「KOIZUMI」11月10日至12月24日陳列品獨家75折，單筆滿3件再享98折、滿5件享95折。此外，即起至11月23日會員憑誠品點300點即可兌換50元購物金、2400點兌換500元購物金，可累計兌換並於指定品牌立即抵用；11月12日前登入誠品APP還可用誠品點11點兌換111元電子抵用券乙張，11月10日至11月12日當日單筆滿1111元即可折抵。

誠品信義店最終場曬書市集12月3日前於6F展演廳盛大登場，蒐羅逾8萬本好書，展場限定中文圖書3本500元、最優惠6本500元。例如名導侯孝賢代表作《悲情城市》劇本書匯集豐富劇照、劇本、分場與側寫等珍貴創作紀錄；烏克蘭設計品牌Atelier article小王子、愛麗絲夢遊仙境等造型書檔特價3折，輕鬆妝點書架風景；曾獲英國科學博物館和倫敦自然史博物館肯定的兒童科學益智玩教具4M《海盜船長的藏寶圖》優惠價249元，帶領孩子從閱讀與遊戲中學習物理科學知識。

11月11日還有「24X24燦爛相傳」計畫最終場活動在信義24小時書店畫下美好句點，晚間8點登場的主題夜讀講座特別邀請雜誌總編輯黃威融分享閱讀與創作，與讀者共度愜意藝文週末夜。