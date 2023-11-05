以色列和哈瑪斯今天持續交戰，哈瑪斯管理的衛生部表示，加薩中部一處難民營今天遭到以色列轟炸，有超過30人死亡。

法新社和路透社報導，衛生當局發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）在聲明中表示：「在加薩走廊中部馬加齊（Maghazi）難民營發生的屠殺事件中，有超過30（遺體）被送往迪爾巴拉（Deir el-Balah）的艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）。」

巴勒斯坦通訊社則說有51人喪命，但這項消息尚無法獲得獨立核實。

哈瑪斯（Hamas）在Telegram發布的聲明中表示，以色列「直接」轟炸民宅，還說大多數死者為婦孺。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）37歲記者阿拉魯爾（Mohammed Alaloul）表示：「以色列空襲的目標是我鄰居在馬加齊難民營的房子，我隔壁的房子部分倒塌。」

阿拉魯爾告訴法新社，他13歲兒子阿邁德（Ahmed）、4歲兒子蓋斯（Qais）以及他的兄弟在攻擊中喪生，他的妻子、母親還有另外兩個孩子受傷。

以色列軍方發言人表示，他們正在調查爆炸發生時以色列國防軍（Israel Defense Forces）是否在該地區進行行動。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，以方表示有超過1400人遇害，並有超過240名以色列和外籍人士遭擄為人質。

哈瑪斯控制的加薩衛生部則表示，超過9480名加薩人在以色列接下來對加薩發動的空襲和地面行動中喪生。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1121105