蒜頭是常用的調味食材之一，一名女子表示，自從蒜農教她把蒜頭剝開、曬太陽、放乾燥牛奶罐冷藏後，蒜頭就不會再變得乾扁或長芽，在冰箱冰超過4個月，蒜頭皮還很好剝、辣味不減，將其PO上網，讓一票婆媽狂讚，「我家有一瓶放冰箱2年了，還好好的。」

原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，通常蒜頭放常溫半年後會慢慢變質，若是過中秋後蒜頭會開始發霉、發芽，曾有一名蒜農告訴她，要延長新鮮度，可把蒜頭剝開、曬太陽一天，然後等蒜頭降溫至室溫，裝進乾燥的牛奶罐，再放到冰箱冷藏即可。

原PO強調，曬過太陽的蒜頭，一定要等溫度降下來，才可放入牛奶罐，否則會造成整罐發霉，她說用這方法2年多，冰過的蒜頭皮很好剝、不減辣度，保存4個月以上不是問題。

貼文獲1.7萬人關注，「這個分享超棒的，困擾很久的問題，終於解決了」、「這個真的有用，我也是蒜農教我的，方法一模一樣」、「我也是用這種方式保存，真的很好用」、「公婆昨天才在說用這種方法保存最有效，不會讓蒜頭發芽」、「我家也是這樣做，很方便又可以存放很久」、「我家有一瓶放冰箱2年了，還好好的。」