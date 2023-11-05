美國羅德島大學（University of Rhode Island）研究團隊發現，全球多達99個沿海城市正在下沉，將影響至少2億人口，當中也包含台北。其中中國天津、印尼三寶瓏（Semarang）、印尼首都雅加達等亞洲3都市下沉速度最快，每年最大下沉幅度超過3公分。

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述2022年獲刊載於《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）期刊的羅德島大學研究，團隊利用衛星向地球發射微波訊號後產生的反射波，藉由分析這些反射波的時間與強度來確定地面高度，由於衛星每12天會經過同一地點，因此研究人員能夠觀察地表如何變化。

團隊分析2015至2020年間的衛星影像發現，全球99座城市的下沉速度快於海平面上升速度，一共有34座城市每年下沉超過1公分，其中下沉速度最快的城市都在亞洲，包括中國天津、印尼三寶瓏、雅加達，這些城市每年最大下沉速度超過3公分，其中天津最大年下沉速率超過4公分。

眾所皆知印尼首都雅加達正在下沉。

除了上述城市，報告也點名4大人口稠密的下沉「熱點」都市都在亞洲，除了有1200萬人口的天津外，還包括有900萬人口的孟加拉金融港城吉大港、住了2200萬人的菲律賓首都馬尼拉，以及有1600萬人的巴基斯坦首都喀拉蚩，吉大港及馬尼拉每年下沉超過2公分，喀拉蚩每年下沉超過1公分，這4大城總人口達5900萬人。

Scientists identify 99 coastal cities worldwide - home to at least 200 million people - that are SINKING ... is YOUR home at risk? #ClimateActionNow #ClimateCrisis #ClimateEmergency

https://t.co/uA0Tl1LilL — evie ღ🌻 (@eviebauer727) November 5, 2023

下沉速度很快的城市也包括有1500萬人口的土耳其伊斯坦堡、佛州的坦帕灣（Tampa Bay）、紐西蘭北島的奧克蘭，以及台北。

此外報告指出，台北、奧克蘭、奈及利亞商業大城拉哥斯（Lagos）及印度孟買，每年下沉約2公釐，這些城市約涵蓋6300萬人。

研究指出，城市下沉的主因為超抽地下水，不過部分城市則是因為採礦、開採化石燃料等人為活動而下沉。

參與研究的羅德島大學海洋學者Meng Wei示警，許多城市都採取行動因應海平面上升，但他們反而遺漏了沿岸下沉的因素。

儘管研究結果令人擔憂，不過這份報告也發現，部分城市的下沉速度正在減緩，例如過去20年來，印尼首都雅加達從每年下降11英吋（約27.9公分），大幅減緩至部分區域的1英吋（約2.54公分），推測和當局監管超抽地下水有關。