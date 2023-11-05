中職「台灣大賽」今天G2繼續在天母登場，輸掉首戰的樂天桃猿力拚扳平戰局，若陷入0勝2敗劣勢，史上僅有11.1％機率能奪冠，桃猿隊史過去3次0勝2敗奪冠機率則為0。

總冠軍賽首戰就大戰超過5小時，最後味全龍在延長賽14局靠著劉基鴻史上首次總冠軍賽再見全壘打，以3比2氣走桃猿。今天龍隊推出王牌投手布里悍先發，桃猿則由本土投手黃子鵬應戰。

翻開過去中職總冠軍賽歷史，取得2勝0敗的球隊，18次中有16次最後奪冠，奪冠機率88.9%，而龍隊隊史過去在取得2勝0敗則是百分百奪冠機率，唯一1次是在1999年。

若陷入0勝2敗的球隊，18次中只有2次能夠逆轉封王，奪冠機率僅剩11.1％，分別是1997年龍隊及2016年義大犀牛。而桃猿過去3次在總冠軍賽陷入0勝2敗都沒能逆轉戰局，反之，若桃猿能將戰局扳成1勝1敗，隊史奪冠機率將變成百分之百，分別是2015、17、19年。