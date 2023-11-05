花蓮國際石雕藝術季5國10位藝術家10件大型石雕創作，將陸續吊運安裝在縣內風景區，其中，法國珍保羅．查伯萊斯（Jean-Paul Chablais）作品「心靈與物質」，未來會設在富里火車站前，為地方增添藝術氣息。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮國際石雕藝術季5國10位藝術家10件大型石雕創作，將陸續吊運安裝在縣內風景區，其中，法國珍保羅．查伯萊斯（Jean-Paul Chablais）作品「心靈與物質」，未來會設在富里火車站前，為地方增添藝術氣息。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮國際石雕藝術季甫落幕，5國10位藝術家的10件大型石雕創作，即日起至8日止，將陸續吊運安裝至縣內北、中、南區風景區內，其中，法國珍保羅．查伯萊斯（Jean-Paul Chablais）作品「心靈與物質」，經富里鄉公所爭取將設置在富里火車站前，盼成地方新地標，為當地增添藝術氣息。

花蓮被譽為石頭的故鄉，文化局自1995年起，每2年辦理1次國際石雕藝術季，讓國內外藝術家透過作品相互交流，後來改成3年1次，今年第13屆活動中，邀請5國、10位藝術家到花蓮進行為期1個月駐地創作，完成的10件大型石雕創作品近日將陸續吊運且融入北、中、南三區地景中。

文化局表示，10件大型石雕創作包括法國珍保羅．查伯萊斯（Jean-Paul Chablais）作品「心靈與物質」，將與富里鄉公所合作設置在富里火車站前，作為新地標；保加利亞艾奔娜．米艾洛娃（Albena Mihaylova）作品「門」將設置在太魯閣布洛灣管理站；法國文森特．博菲斯（Vincent Beaufils）作品「無限的運動」、德國拉斐爾．貝友（Raphael Beil）作品「動態轉換」及伊朗貝南．阿卡賓．莫漢洛（Behnam Akharbin Moghanlou）作品「太陽」，將設置於花東縱谷鳳林遊憩區。

保加利亞茲德拉夫柯．茲德夫拉科（Zdravko Zdravkov）作品「無重力」、伊朗赫達雅特．薩萊伊（Hedayat Sahraei）作品《樂器》及義大利法蘭西斯柯．馬索塔（Francesco Mazzotta）作品「氣息的舞動」將設置於美崙濱海公園；義大利瑪林諾．普羅斯佩羅（Marino Di Prospero）作品「成為動力」及德國羅蘭．霍夫特（Roland Hoeft）作品「動態關係」將設置在七星潭風景區。

其中，設置在富里車站前的作品「心靈與物質」，由兩個物件組成，前方的半月形球體是心靈，後方高達3米的立面則象徵物質。珍保羅說，後者鑿出向下水滴狀的縫隙，象徵人類剛出生時都是孤獨的，必須穿越這扇門來到世間，再一步步往前走，走向生命中的每一個進程。

鄉長江東成說，富里鄉藝文活動較不足，期盼藉本次設置的石雕作品提升地方文化氣息，吸引喜愛石雕的旅客到富里遊玩，帶動觀光產業發展，以創造文化教育及觀光產業創新價值雙贏局面。