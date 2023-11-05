新社區台21線是通往谷關的重要道路，也是機車族同好相約騎乘熱點，警方經常於該路段加強取締噪音車輛。（警方提供）

台中新社區台21線是通往谷關的重要道路，也是機車族同好相約騎乘熱點，警方經常於該路段加強取締噪音車輛，以維護居住安寧。東勢警分局指出，10月轄區共取締超速違規522件，另通報88件改裝噪音車上傳檢舉，呼籲民眾勿違規駕駛。

東勢警分局指出，4日組成「環、警、監聯合稽查小組」，共同於新社台21線執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件稽查工作，勤務中攔查疑改裝車輛15部，並實施噪音檢測，使用中機動車輛噪音未符合管制標準計6件，由環保局依《噪音管制法》第26條規定告發，罰鍰金額為2萬1000元；另排氣檢驗有2輛機車不符標準，同時攔查舉發擅自減少原規格設備交通違規2件。

東勢警分局表示，10月已取締超速違規522件（含超速40公里以上13件），另通報88件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，若經環保局通知檢測不合格，將依噪音管制法第26條告發，最重可處3600元罰鍰。

此外，也針對經常於轄內行駛噪音車，清查住居轄區者，據以鎖定目標計28部車輛，結合轄區派出所員警於警勤區訪查之際，對車主及駕駛進行「防制噪音車約制、告誡」，使轄內民眾反映噪音車擾民情況獲大幅改善，執行效果良好。

東勢警分局長林大為表示，對於違法行為強力執法取締、絕不縱容，呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備；警方將持續透過編排交通稽查、路檢勤務，針對酒後駕車、危險駕車及噪音改裝車輛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查等相關勤務。