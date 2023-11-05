台中市沙鹿高工5日舉行70周年校慶，市長盧秀燕共襄盛舉。（台中市府提供）

台中市沙鹿高工5日舉行70周年校慶，市長盧秀燕共襄盛舉。（台中市府提供）

台中市沙鹿高工70歲囉！沙鹿高工擁有全國技職學校唯一的紡織科跟染整科，在技職教育創造許多先河，市長盧秀燕4日出席典禮時表示，沙工栽培許多傑出校友在各行各業發光發熱、貢獻社會與國家經濟，祝福校務持續蒸蒸日上，70周年生日快樂。

沙鹿高工以「榮讚七十 卓耀沙工」為主題，從今年5月起陸續展開一系列活動。盧秀燕表示，沙鹿高工在技職教育創造許多先河，1969年首推建教合作，不只教學孩子們技術，同時希望他們能夠實用，讓孩子「畢業即就業」，此教學模式後來也讓很多技職學校仿效採用。

此外，早期台灣許多產業以紡織染整起家，沙鹿高工有全國唯一的紡織科跟染整科，將技術保留在教學中研發演進，感謝校長黃尚煜及教職同仁用心教學，不只培養孩子就業競爭力，也讓國家經濟、城市發展奠定良好基礎。

另士燿公司捐贈沙鹿高工工業機器人銑床自動化設備，也於昨舉行啟用儀式，教育局副局長葉俊傑表示，感謝企業善心，讓學生與產業接軌。沙鹿高工校長黃尚煜指出，在歷屆學長姐與社會賢達協助下，近年來沙工不論是升學成績、技能與體育表現皆有優異成績；教學成果也很亮眼，在工科技能競賽屢獲佳績，期待沙工持續發光發熱。

教育局表示，教育局在國中端全面開辦技藝教育，技藝專班數全國第一，高中階段配合在地產業聚落，開設相關職業類科及產學合作班，鏈結產業及科技大學資源，產學雙贏連獲中央評鑑優等，市府將持續投入資源，讓技職教育更好。

教育局指出，技職教育與產業脈動息息相關，感謝校友合正機械股份有限公司總裁蕭義明，捐助校慶活動經費20萬元，也舉行園遊會義賣；此外，校友欣巴巴事業集團董事長黃烱輝捐助200萬校慶活動費用及每年100萬連5年提供學生技藝競賽相關獎金，堪稱支援技職教育發展及產學合作的典範。