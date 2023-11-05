仁德醫專熱舞社開場表演。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府攜手苗栗縣救國團，5日在仁德醫專舉辦「苗栗縣高年級生健身系列課程成果展暨健康促進關懷活動」，來自苗栗、台北、台中、彰化共16支各年齡階層隊伍，400多人選手展開「高智爾球」運動競賽，展現手眼協調的球藝。副縣長鄧桂菊推崇此項運動適合推廣到樂齡民眾，希望爭取在苗栗舉辦全國性高智爾球賽事。

賽事今天上午在仁德醫專舉行，副縣長鄧桂菊、立委陳超明等各界前往致詞鼓勵選手，並親切與表演團隊、選手們合照，現場也有公益攤位做愛心，也安排趣味闖關活動，讓各界熱情參與。

鄧桂菊表示，「高智爾球」是種結合智謀策略、手腦並用的球類比賽，原是古代的宮庭球類運動，美國今年也舉辦第一屆世界盃賽事，適合樂齡、老少同場運動，台灣近年逐漸推廣高智爾球，希望能爭取明年在苗栗舉辦全國性賽事。

苗栗縣救國團總幹事廖啓豪表示，「公益、服務、健康、教育」是救國團的四大職志，不斷配合政府、推廣政令，推廣健康運動來促進國人身強體壯，希望透過舉辦高智爾球類競賽，以溫和好上手、手腦並用的運動，讓高年級長輩能競賽精神生活，幫助身心發展，活到老、運動到老。