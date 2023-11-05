蘇榮世(右)親手編織成一條華麗的飾品，媽媽(左)也在一旁學習。（移民署提供）

蘇榮世(右)與媽媽(左)一同報名參加金屬工藝體驗課程，留下共同美好回憶。（移民署提供）

菲律賓新二代蘇榮世就學期間參與「移民署新二代培力課程」並認同社會服務的理念，今年6月畢業後，即成為一名助人的社工人員，努力學習回饋社會對他的栽培。

25歲蘇榮世懷抱一顆善解人意的心，從擔任通譯人才資料庫人員、桃園市社會局通譯人員、到參加移民署培力計畫、築夢計畫等，透過每一次的學習便能增加自身經驗，也能提升自身能力，讓他了解「為弱勢服務」也是自己想要的走的道路。

蘇母遠從菲律賓到台灣工作，在台與菲律賓籍蘇父結婚，一路上也很感謝台灣的人情味，這個社會一起將孩子栽培長大。

移民署北區事務大隊台北市服務站日前結合台北市職能學院、台北市民政局、士林區公所共同主辦金屬工藝體驗課程，參與學員人員透過了解金屬線種類、材質以及製作工具，編織成一條條華麗的飾品，現場氣氛熱烈、活動廣受好評

蘇母表示參加這項金工的體驗之旅，與兒子又多了一份手作回憶，更加深了彼此母子情誼，她會好好珍惜這漂亮的手作飾品。