LADY M 2023聖誕嘉年華倒數月曆即日起開放官網預購。（LADY M提供／朱世凱台北傳真）

充滿節慶氛圍的年末讓連鎖餐飲業者紛搶商機，用浪漫又別具儀式感的新品吸引消費者埋單。星巴克11月9日起推出「25週年小熊萬年曆滿額贈活動」，可自行手動翻頁換月份，也可以是拼組每月日期的立體桌曆，十分具有DIY手動趣味感，且只送不賣；另11月6、7日連續2天推出2杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，享6折優惠；LADY M則推出聖誕嘉年華倒數月曆，即起開放官網預購。

星巴克繼去年推出立體桌曆備受顧客喜愛，今年再次再推出Bearista小熊立體桌曆，為顧客在年末時刻，迎接新的一年做好準備，11月9日起凡顧客至門市單筆消費滿1350元，即可獲得Bearista小熊立體桌曆乙組，手動拼組日期搭配不同裝扮的超萌Bearista小熊和咖啡豆圖樣，十分療癒心靈。11月6、7日連續2天，星巴克也推出「呼叫工作夥伴，一起喝杯咖啡吧！ 2杯6折」優惠，活動期間於營業時間至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享「2杯6折」優惠，且星冰樂全系列都可點；另此次不像過去「買一送一」的標準，通常都要買特大杯才有優惠，現只需大杯就有好康。

LADY M則推2023聖誕嘉年華倒數月曆，運用節慶感十足的色調設計，包括紅、綠、金色系為主軸，並收藏24種美味驚喜，內含 13 款夾心巧克力、4 款法式水果糖果、6 款可麗捲餅及品牌獨家訂製吊飾，即日起至18日於官網開放預購，24日至30日即可前往下單時指定門市領取。