金塊在季中錦標賽的地板配色，可能讓一些球員的眼睛不太舒服。（美聯社）

NBA季中錦標賽開打，全部30支球隊為此粉刷全新地板，在獨行俠對金塊開打前，獨行俠前鋒威廉斯（Grant Williams）指出金塊主場的三分線畫錯位置了！比正常的距離還要遠一點。威廉斯在賽前練投就發現不對勁：「我想說不可能這麼遠啊，每一球都投短了，我目測就能看出來，可能藍色地板讓我看花眼，不然就是三分線太遠了。」

威廉斯的直覺是正確的，他表示球鞋踩在三分線與邊線之間的時候更為明顯，後來檢查果然是場地畫錯線了。金塊主場開賽前重繪了正確的線，但是畫錯的線來不及清理乾淨，留下一條淡淡的痕跡。威廉斯說：「我還是看得見那條畫錯的線，感覺很怪，但有時候我們只能自己去調適。」

NBA球場一向都有木紋地板，不會全部塗上油漆，所以籃下禁區也稱為油漆區。美媒ESPN報導，這次季中錦標賽各隊粉刷了每一塊地板，沒有留下木紋區域，是聯盟首度在「整個場地都是油漆區」的情況下比賽，讓威廉斯覺得眼花撩亂。全新的粉刷在單個球場就要用掉50加侖的油漆（189公升），衛冕軍金塊的主題是深藍與黃色，正中央寫著5280（呎）象徵他們的高原城市丹佛。