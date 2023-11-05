李易修痛批，民進黨總統參選人賴清德「沒出息」。（中時資料照）

民進黨總統參選人賴清德近期頻繁對藍白陣營開火，先是稱「中共最希望藍白合」，又說「藍白」宣稱有6成民眾要下架民進黨，但真正主流民意是9成台灣人反對上架共產黨，認為若支持九二共識會走向一國兩制。對此，時事評論員「歷史哥」李易修痛批賴清德沒出息、只想靠著在野分裂勝選，他並透露有次當著深綠的家人罵賴，對方竟不敢反擊，說明了就連深綠支持者都知道賴「一點guts都沒有」。

李易修今（5）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，賴清德近日的言論已到了胡言亂語程度，他會如此囂張跋扈，是因為看到在野分裂，覺得自己只要躺著選，最後就能贏得選舉。

李易修直言，自懂事以來，從沒看過這麼沒出息的民進黨總統參選人，賴清德過去被認為是立場最堅定的「台獨金孫」，但現在卻連支持台獨都不敢講；李提到，過去代表民進黨選總統的彭明敏、陳水扁與蔡英文等人，在選舉時想的唯一一件事，就是立法院要過半，但賴清德選到現在，只想靠著在野分裂當選，「這真的很丟臉」。

李易修接著說，有次深綠的家人聽到他大罵賴清德「不要臉」竟不敢反擊，而是摸摸鼻子離開現場，他認為這說明就連深綠支持者都知道，賴「一點guts都沒有」，選到現在要政策沒政策、要內容沒內容。