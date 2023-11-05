基隆市政府為打造無障礙行人通行環境，繼推動綠色行人穿越道後，持續在基隆市重要路口的行人穿越道鋪設導盲磚，讓視障者在穿越路口時，能夠清楚辨認行走動線，也提升行穿線的防滑係數，提升行人的安全性。

常在基隆市二信循環站搭乘公車的民眾，一定會發現，循環站前方穿越仁二路的綠色行人穿越道，近日突然多出三條線。原來，這正是基隆市交通處專為視障民眾打造的「導盲行穿線」。

基隆市交通處長王圳宏表示，內政部110年已經增修《道路交通標誌標線號誌設置規則》，其中第185條指出：視障者有通行需求且穿越距離較長或斜交之路口，於行人穿越線上得劃設視障引導標線，導引視障者通過路口。

這個專屬視障者的行穿線，其線型為三條平行白色實線，寬度為5公分，間隔為5公分，厚度為0.4至0.6公分。視障引導標線應銜接人行道，並對準人行道之定位磚（導盲磚）位置。

第一條視障行穿線，就設置在市民轉乘公車人潮最多的二信循環站前方，交通處在愛二與仁二路口推出「導盲行穿線」，首創將導盲標線貼心的延伸至人行道導盲磚上引導視障朋友行進動線，標線的防滑係數也升級，兼顧行人穿越路口的安全和效率。

王圳宏表示，基隆市政府持續「打造基隆有愛，行人通行無礙」交通環境，保障市民行的安全，是市政府推動重大政策之一。交通處已經擴大盤點市區內易肇事路口，列入今年交通設施改善重點路口，將以打造行人通行安全無礙優先，並加入顏色要素活潑都市環境，持續推動綠底行人穿越道標線，以活化車道使用與管理，打造行人安全綠廊環境，提供市民朋友和學童安全步行環境。