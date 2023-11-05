包括中國大陸在內，全世界已經有150個腦庫，台灣大學歷經六年，今天終於成立台灣自己的第一個腦庫「臺灣腦庫」，未來希望針對小腦萎縮症、帕金森氏症、失智症、漸凍症等捐贈者所捐贈的腦做研究，找到更準確的治療方式，或研發藥物救治病人。衛福部長薛瑞元承諾，每年將會編列預算，撥款支援外，同時也會可透過科技計畫等管道給予更多協助。

台灣首座腦庫（台大醫學院台灣腦神經組織人體生物資料庫）今（5）日舉行揭牌儀式。腦庫成立的幕後推手，台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼表示最為激動，經過3年多努力，於2019年衛福部做了行政解釋，讓腦庫成立有了法源依據。

謝松蒼指出，以往台灣沒有自己的腦庫，需要進行人類腦組織研究時，往往必須向美國等其他有腦庫的國家申請，拿到的組織非常有限，都是病人手術後的「剩餘檢體」，此外，基因型、疾病樣態存在差異，「台灣自己的腦庫，才能回答我們自己的問題」，因此建立台灣專屬腦庫有其必要性。

謝松蒼表示，早年台灣礙於《解剖屍體條例》等相關規範，有6小時的空窗不能進行解剖，但腦部的神經細胞、蛋白等經過這段時間的等待，可能都已經開始出現異常、無法研究，時任衛福部時任醫事司長的石崇在2019年做出行政解釋，允許及時截剖腦部、並建立生物資料庫。

台大自2017年開始，歷經六年，終於在2023年取得核可，謝松蒼敢感性的說，台灣腦庫是個大愛的計畫，起源於罕見疾病病友們的心願，有位病人每次回診都會告訴他：「我走了，但我希望我的腦神經組織可以留下來，提供醫學研究，開發新的治療」。

謝松蒼強調，腦庫是搜集捐贈者往生後的腦神經組織、作為研發藥物之用，也是國家研究立強弱的指標之一，目前全世界有150多個腦庫，並多有政府經費支持，希望政府也能支持這樣的計畫。

對此，薛瑞元表示，「當然會支持」，腦庫是以研究為導向，不以移植為目的，這是不一樣的機制，原因是全球目前尚未有大腦移植技術，而捐贈者為捐出大腦供學術研究，此類似人體資料庫概念。

薛瑞元表示，支持腦庫有兩大方向，第一要維持腦庫運作，衛福部每年會編列一定預算，加以支持；第二、對於學界提出有意義的大腦研究，政府於科技計畫都會給予支援。至於經費來源，需視科技預算分配，且經國科會、立法院通過預算。