「2023戀戀二水跑水馬拉松」5日登場，這場號稱全台唯一結合水路的馬拉松，吸引10個國家，超過2000人齊跑。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

戀戀二水跑水馬拉松特殊的體驗與歷史文化，吸引海內外路跑愛好者參加，讓比賽舉辦到第3年就獲選全國10大馬拉松賽事。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

今年賽事吸引2000多名跑者參加，海內外鄉親跑在八堡圳中，充分感受先民拓墾的辛勞，飲水思源。 （彰化縣馬拉松路跑協會提供／吳建輝彰化傳真）

「2023戀戀二水跑水馬拉松」5日登場，這場號稱全台唯一結合水路的馬拉松賽事，吸引10個國家，超過2000人齊跑，還有媽祖、三太子下水領跑，為參賽者祈福順利，算是是名符其實的「與神同行」。

戀戀二水跑水馬拉松5日在彰化縣二水國小登場，彰化縣副縣長林田富、二水鄉鄉長蘇界欽、立委陳素月、立法委員候選人鄭俊雄等人到場，為2000多名選手鳴槍起跑，就連媽祖、三太子都親身參賽領跑，替賽事加持。

戀戀二水跑水馬拉松算是國內很「年輕的」馬拉松賽事，今年邁向第8年，精彩的賽事與賽程中含300公尺的跑水道，特殊的體驗與歷史文化，吸引海內外路跑愛好者參加，讓比賽舉辦到第3年就獲選全國10大馬拉松賽事。

彰化縣副縣長林田富表示，二水跑水已經有300年以上的歷史，包含祈求風調雨順、年年豐收的儀式，感念過去先人辛勤開墾八堡圳，才有今日物產豐饒的彰化平原，今年賽事吸引 2000多名跑者參加，海內外鄉親跑在八堡圳中，充分感受先民拓墾的辛勞，飲水思源。

彰化縣馬拉松路跑協會理事長鄭宗政表示，二水跑水馬拉松今年已經邁入第8年，結合二水的跑水節文化活動，讓大家體驗跑水樂趣，賽事分成半馬組、健跑組、戀人組，吸引民眾及外來客來觀光、消費，同時增添活動賽事的熱潮，2大主軸相結合，加值城鄉觀光