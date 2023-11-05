美國國家航空暨太空總署（NASA）副助理主管鮑爾索克斯（Ken Bowersox）在「地球以外」（Beyond Earth）研討會上發表演講時表示，美國與歐洲、加拿大和日本的合作夥伴已準備好將國際太空站（ISS）的運行延長至2030年以後。

據《俄羅斯衛星通訊社》援引據太空新聞網站SpaceNews報導，專家認為，國際太空站沒有必要按照目前的計劃在2030年退役。相反，國際太空站應採用靈活的時間表，逐步過渡到新的平台，並讓私營公司廣泛參與一個或多個近地軌道站的部署。

早些時候，《科技藝術》（Ars Technica）專欄作家克拉克（Stephen Clarke）參觀了美國Sierra Space公司的工廠，報導稱先進的、可重復使用的「追夢者」飛船已高度組裝就緒，該飛船旨在向國際太空站運送貨物。

今年8月，SpaceNews援引美國太空總署在德州休士頓詹森太空中心的國際太空站計畫負責人蒙塔巴諾（Joel Montalbano）的聲明報導稱，美國、歐洲、加拿大和日本在2030年底太空站計劃退役之前，將「全力」開發近地實驗室。