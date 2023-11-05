台北市立第一殯儀館預計明年4月拆除，屆時量能將移轉至台北市立第二殯儀館。台北市議員擔憂，公祭的好日子集中，民眾都想在門口下車，臨停空間不足，且前往辛亥橋下停車場還要迴轉，造成辛亥路塞爆，「（二殯）造景這麼多給鬼看」。交通局回應，停車場、景觀等硬體設施已蓋好，將透過交通管制降低衝擊。

二殯擴建工程設有254格停車格，鄰近有辛亥橋下150格、黎元停車場97格。北水處淨水場停車場還有62格，預計今年12月中旬啟用。另，台大芳蘭第一平面停車場36格、台科大國際大樓地下停車場142格及台大癌醫中心停車場404格，因與二殯仍有距離，殯葬處預計將開接駁車接送民眾。

國民黨台北市議員張斯綱指出，公祭的日期多集中在某幾天好日子，大家參與公祭、喪禮，都希望可以在二殯門口下車，現在要民眾在二殯外面的停車場停車，雖然距離二殯擴建工程全面啟用還有幾個月時間，但市府就必須現在就要開始多加以宣導。

國民黨台北市議員徐弘庭則說，民眾於黎元停車場、辛亥橋下停車時，必須於辛亥路迴轉，應該要從文山方向前往才是順向，對於辛亥路也較方便管控。依照目前的設計，辛亥路都塞爆了，「（二殯）造景這麼多給鬼看」，對交通毫無幫助。

他擔憂，二殯壓力測試還沒進行，市府就已對外宣布一殯明年4月退場，若壓力測試最終沒通過，可謂是世界末日。

民進黨議員林延鳳也批評，二殯臨停、計程車排班空間不足，卻設計噴水池等裝置藝術的美化區域，根本是本末倒置。

交通局長謝銘鴻回覆，停車場、景觀等硬體設施已蓋好，不可能變更結構，只能透過交通管制降低衝擊，將就重新規畫標線、號誌設定和聯外道路的開放等持續討論。