52歲大陸歌手汪峰2015年和國際影星章子怡結婚，近年兩人不時在節目中曬恩愛，不料上月中旬突傳出離婚消息，消息引起外界震驚，兩人真正離婚原因眾說紛紜，最近有網友挖出汪峰去年發行的歌曲《逃跑》，歌詞疑似在表達對章子怡的不滿，似乎藉此解答了兩人會離婚的原因。

有網友挖出汪峰去年發行的歌曲《逃跑》中的歌詞，歌詞當中寫道：「給哈士奇喂一碗綠芥末豆」、「在星巴克做整套普拉提」、「夜裡三點查看我的手機」，讓他受不了表示：「寶貝 別再這樣發瘋了」、「這樣下去我真的會逃跑」、「現在我決定要離開你」等字句引發聯想，不少人猜測是汪峰在抱怨章子怡的行為。

事實上，汪峰過去上專訪節目時，錄到一半章子怡突然打電話查勤，而汪峰也直接接起電話回應，表示節目還要再錄5分鐘，錄完就會馬上回家，就連主持人魯豫也跟著回答：「真的！還有5分鐘就結束了。」，讓大家認為章子怡在和汪峰的這段婚姻中比較沒有安全感。

該貼文曝光後，也引起許多網友熱議，「自己不想想，為啥會這樣，自己沒責任嗎。」、「看來子怡安全感不高」、「意思章子怡太會花錢嗎，汪峰看來還是太窮了」、「是峰哥承受不了壓力」、「都離了一桌麻將了，都是別人不好」、「所以他為什麼那麼喜歡結婚」。