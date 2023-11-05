台灣抗癌協會今舉行第11屆不倒騎士單車環島活動，凝聚80位海內外癌友與家屬挑戰10天騎乘1100公里環島，更有來自各地共300位車友陪同。台北市議會議長戴錫欽也親臨現場為抗癌勇士打氣，並表示，癌友抗癌路上十分艱辛，不只要給予他們鼓勵，他們勇敢的精神更是值得我們學習。

「不倒騎士」鼓勵癌友走出病房、走入人群、積極生活，以運動展現抗癌精神，並於每年11月舉行。今年活動從台北馬偕醫院出發，由80位來自海內外的癌友與家屬，踏上單車挑戰10天騎乘1100公里環島旅行，另外還有來自全國各地的300名車友共同響應。

這次活動由台灣抗癌協會理事長吳興傳親自帶隊，偕同馬偕紀念醫院總院長張文瀚領導的全台灣醫療團隊與自由扶輪社共同協助，並由保銳科技公司贊助，安耐美電動輔助自行車及技術服務車隨行。

戴錫欽也親自到場給予鼓勵並表示，抗癌之路十分艱辛，看到癌友們如此積極正向地面對問題，並解決問題，不只是我們要鼓勵他們，癌友們勇敢堅強的精神更是振奮人心，值得我們學習。他鼓勵正在對抗癌症的勇士們不要氣餒，積極治療才能為生活帶來希望，同時也呼籲民眾若遇到在環島路途中的他們，給他們比個讚。

吳興傳是國內的長跑健將，以親身罹癌，歷經煎熬及勇敢面對人生逆境的心路歷程鼓勵癌友，更願意啟動「用生命影響生命」，以身作則的信念，引導癌友突破自身、家庭及社會等障礙，藉由長時間鍛煉，勇於接受挑戰，展現堅毅不拔強大的靭力。