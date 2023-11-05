財團法人中華民國不孕症基金會5日於台中市政府廣場舉辦4年1度的「2023萬人試管寶寶回娘家暨世界親子歡樂城」活動，不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛、國健署長吳昭軍以台中市衛生局長曾梓展也共同呼籲民眾重視生育健康，把握黃金年齡的生育期。

根據國民健康署110年人工生殖施行結果分析報告顯示，每年將近有1萬名試管寶寶誕生，李茂盛強調，其中茂盛醫院110年達到5283位，全台可說每3個新生兒就有1個是茂盛試管寶寶；4年前李茂盛邀集5千位試管嬰兒家庭舉辦試管寶寶世界博覽會，5日再度舉辦試管家庭齊聚，現場約有數1000位試管家庭與會。

出席的試管寶寶家庭中，包含：歷經小林村滅村喪子之痛的陳氏夫妻特別從高雄開車載雙胞胎兒子與會，還有1家3代都求助李茂盛得以成功生子的家族、60歲才當上新手爸爸的大學教授、AI試管寶寶、試管補助寶寶…等。

國健署長吳昭軍盛讚茂盛醫院催生全國最多的試管寶寶，2年前更全力配合衛福部推行「擴大試管補助方案」為不孕夫妻帶來新生命的幸福。

衛生局長曾梓展表示，依據國內生殖醫學專家表示，我國約每7對夫妻中就有1對夫妻不孕，現今社會也普遍存在晚婚遲育現象，為減輕不孕夫妻的經濟負擔，國民健康署自110年7月1日起補助擴大試管嬰兒補助方案；而為照護母嬰健康，台中市也加碼提供婚後孕前健康檢查，夫妻1方設籍台中市皆可申請補助。