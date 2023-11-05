一名網友表示，朋友的工作沒壓力、沒人管很閒，每天只要工作一小時，不過薪水就是固定月領4萬元做到老，這樣會很慘嗎？貼文PO出後，讓大批網友羨慕，「很棒啊，很多人累爆也沒有3萬」，還建議可好好經營副業或投資。

原PO日前在PTT發文，朋友月薪4萬元而已，很慘嗎？他表示，朋友的工作每天只要做1小時，幾乎沒壓力也沒人管，也確定份工作可以做到老，不過月薪就是4萬元，未來也不會再往上調，問大家這樣是不是很慘？

然而貼文一PO出，一大票網友都羨慕這份工作，「贏過不少人了吧，老實說」、「為什麼可以很閒還領四萬？」、「聽起來超級爽」、「羨慕，我做到死也才兩倍…」、「可以透露一下是什麼工作嗎？」、「很棒啊，很多人累爆也沒有3萬」、「真好，我不到4萬整天要死要活」；但也有網友回應，「這薪水真的就是保障最低生活品質而已」。

另外，也有人建議，這種工作很適合發展副業，「很好啊 上班做投資、網拍副業賺錢」、「很適合上班時玩投資」、「還不錯啊，領40K邊做股票」，但也有網友疑惑「羨慕，到底哪裡有這種工作啊」。