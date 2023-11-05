麥當勞來台多年，一名男子好奇問，麥當勞的全盛時期是什麼時候？多數網友點名1999年，麥當勞開賣5系列Hello Kitty和Dear Daniel玩偶，吸引民眾漏夜排隊，造成開店10分鐘就搶售一空的盛況，當時還被稱為「麥當勞凱蒂貓之亂。」

原PO今（5）日於PTT八卦板指出，麥當勞來台近40年，不論是招牌、用餐環境、品項及售價等，都有做調整，過去也曾經推出很多款兒童餐和加購商品，受到不少人喜愛，問麥當勞全盛時期是何時？

麥當勞於1999年推出5個系列Hello Kitty和Dear Daniel玩偶，掀起民眾排隊瘋搶。（圖／中時資料照）

貼文激起不少7、8年級網友想起開賣Hello Kitty玩偶時期，為排隊搶買，半夜就去排隊，「排隊買Kitty貓那時」、「當然是排隊買無嘴貓啊」、「當年麥當勞6點開門，半夜開始排Hello Kitty」、「以前賣Kitty的時候，萬人空巷」、「以前還被大人半夜挖起來排隊買Hello Kitty。」

麥當勞於1999年推出5個系列Hello Kitty和Dear Daniel玩偶，包括相識篇、中國篇、新婚篇、麥當勞篇及夏日篇等，一度掀起全民瘋搶，當時隨餐加價69元或單買119元，即可擁有Hello Kitty或Dear Daniel，造成開店10分鐘就售罄，當時還被稱為「麥當勞凱蒂貓之亂。」