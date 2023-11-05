南韓性感直播主姜仁卿(강인경/卿卿)，精緻五官與火辣身材，是不少網友心目中的性感女神；日前有網友分享她沒穿胸罩「激凸」在賣場購物的美照，引起熱議。

一名網友日前在PPT曬出姜仁卿在賣場電扶梯、貨架旁的美照，可見姜仁卿穿著杏色連身洋裝，但仔細看她疑似沒穿胸罩，加上洋裝貼身設計讓她的美臀形狀一覽無遺；照片曝光後，留言區瞬間暴動「這樣是也沒穿小褲褲的意思嗎」、「超刻意，但我就吃這套」、「種衣服真的很鬼 那個腹部太讚了」、「姜仁卿，頂到不行」。

姜仁卿在IG上擁有310萬粉絲追蹤，從她的社群中可知，她經常曬出工作時的辣照，或是性感穿搭製造話題，這也讓她人氣始終居高不下，而她自上月中旬開始，連發多篇激凸逛賣場的照片，如今照片成功引起台灣網友注意引起話題。

事實上，姜仁卿過去是Artgravia旗下女模特兒，先前她收到3名直播小模Jang Ju、Wu Yo、Sira向她求救，表示遭到Artgravia張姓男老闆性騷擾和性侵，想起受害過程都崩潰落淚，姜仁卿甚至提到，受害者不只3人，最年輕受害者還是未成年；據悉，受害女模們已向相關單位起訴張男，而Artgravia直播平台已關閉。

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