大陸雲南省昆明市日前發生一起超驚悚意外。2名在垃圾處理場上班的員工，進行垃圾傾倒壓碎處理作業時，踏上子母車清理殘餘垃圾時，突然傾斜雙雙跌入垃圾池內，剛好壓縮機壓下，2人根本無法逃避，當場遭到輾壓攪碎，目擊者形容，現場「只剩一灘血水」，當地警方仍在調查原因。

根據陸媒報導，3日上午9時許，昆明市西山區一處垃圾處理內的2名清潔工，在垃圾車清倒垃圾時，看見還有垃圾沒有傾倒乾淨，於是用手剷除，沒想到字母車突然傾斜，2人重心不穩跌入垃圾堆中，根本還來不及呼救，就瞬間遭壓縮機壓下絞碎，當場成為肉泥。

目擊者餘悸猶存形容，他親眼見到2名清潔工掉進大坑裡，隨後就被機器壓到最下面，屍體全被壓碎，「人都沒有完整的了，感覺就剩一灘血水。」

當地警方表示，2名死者身分均為清潔工，經初步調查，確認該案屬於工安意外，排除刑案的可能性，至於相關案情仍待警方進一步釐清。