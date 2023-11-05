大陸國務院總理李強5日在上海出席第六屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）致詞表示，放眼當今世界百年未有的大變局加速演進，世界經濟復甦動力不足，經濟全球化正遭遇逆流，大陸真誠希望與世界各國一道，在開放的大舞臺上相向而行、相互成就。

李強表示，近年新產品、技術、服務陸續打造中國首秀，進博會已經成為跨國企業深耕大陸市場，共享發展紅利的重要路徑。據統計，2023年有超過3,400多家企業簽約參展，其中200多家連續六年從未缺席，既有世界500強和行業龍頭，也有高速成長的創新型企業。

李強指出，進博會是充滿機遇的大平台並從不角度揭示其受歡迎的原因，包括經濟全球化是歷史大事、人心所向；開放合作，互利共贏是最明智也是最自然的選擇。

李強引述參展企業CEO認為「參加進博會就像站在巨人肩膀上」，這些年美國企業在進博會的參展面積連續多年位居第一。各界目前高度關注，中國國家主席習近平和美國總統拜登即將於11月中旬會面，雙邊高層近期頻繁對話，積極凝聚善意。

此外，李強宣布，即將推出總體方案，全面對接國際高標準經貿規則，推動上海自貿區高水準制度型開放，並在上海建設絲路電商合作先行區，支持上海繼續當好新時代改革開放的開路先鋒，支持上海更好地成為連結全球、雙向互動的世界會客廳。