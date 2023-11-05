稻米、洋香瓜、蘭花及芭樂是後壁區最具特色的作物，菁寮老街也可以買到「台灣LV」之稱的茄芷袋。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

「台南好米季」今年邁入第11屆，活動包含食農教育農遊、農村音樂會、市集及米食DIY等體驗，11日將在後壁菁寮老街開幕，台南市長黃偉哲5日到後壁農會菁寮穀倉宣傳活動，邀請各地民眾來後壁參加好米季，順道逛菁寮老街，享受悠閒的農村生活。

黃偉哲說，今年剛好是《無米樂》紀錄片直播發表第20年，雖然參與的崑濱伯已經離開了，但他讓許多人知道，後壁能種出神農獎的好米，這次台南好米季特別選定在後壁辦理，將有一系列尋寶闖關、精彩表演等活動。

台南市議員蔡育輝今天也到現場宣傳活動，他說，菁寮老街可以買到有「台灣LV」之稱的茄芷袋，也能品嘗割稻飯等在地風味小吃，後壁農會近期推出各式創意米食伴手禮，如米餅及米奶茶等，讓米食更貼近不同年齡層的消費者。

稻米、洋香瓜、蘭花及芭樂是後壁區最具特色的作物，台南好米季11日至25日將在後壁菁寮老街舉行，由後壁區公所主辦並結合在地農會、商圈、社區的支持與參與，規畫一系列活動。

11日為開幕活動，以大型彈珠台為亮點，可供民眾拍照打卡，並規畫尋寶闖關、米食DIY、米食文化解說導覽及市集等活動。18日及19日為食農教育農遊，帶領遊客認識後壁農業及人文與觀光特色，最後於25日辦理音樂會，期望可帶給遊客最道地的農村體驗。