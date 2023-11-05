桃園火影忍者修煉嘉年華，市長張善政化身七代目火影與民同樂。（呂筱蟬攝）

桃園市政府舉辦「火影忍者修煉嘉年華」，5日路跑活動登場吸引上萬人參與，市長張善政也化身成「七代目火影」與民眾同樂。他說，這次舉辦活動報名踴躍，其中很多是全家出動，長輩藉此和兒孫同樂沒有代溝。接下來還有全齡動漫音樂會、親子忍者營等火影忍者系列活動，適合各個年齡層參與。

5日的主題路跑一推出名額秒殺，張善政化身成「七代目火影」與民眾同樂，吸引許多民眾合照，他也與觀光旅遊局長周柏吟等人，一起擺出招牌「火影跑」姿勢，帶領現場民眾開跑。張善政說，很高興看到眾多民眾齊聚石門水庫，其中很多是全家出動，有些長輩之前不見得認識火影忍者，藉由這次路跑可以深入認識，這次路跑特別設計「全齡組」，以組為單位報名，只要報名人中有65歲以上長輩或有年齡相差50歲的成員，就可以獲得專屬的豐富物資，吸引最高齡95歲、最小1歲參加活動，年齡差距高達90多歲。

周柏吟表示，這次在石門水庫園區沿線，打造結合在地風景的火影忍者大型打卡造景，重現火影岩、超大型九尾、影分身之術等經典場面，為了推廣大溪、龍潭、石門旅遊，串聯成「大龍門旅遊廊帶」，是桃園市府推動運動觀光及低碳旅遊的重要場域，今年活動結合播映20周年的知名動漫火影忍者，也歡度石門水庫明年營運即將屆滿60周年，打造全家親子遊系列活動，鼓勵年輕人帶長輩一同出遊。