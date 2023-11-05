面對對手惡意攻訐，廖先翔決定「整棟拆除」，並呼籲賴清德用同樣的標準，針對上一代留下違規行為盡速處理。（高鈞麟攝）

新北市第12選區立委候選人、國民黨市議員廖先翔父親位於汐止東山路住家被指為是大型違建，廖先翔昨雇工拆除超出承租土地的構造物，面對對手不斷惡意攻訐及「雙標」，今（5）日他不忍了，決定「整棟拆除」，並呼籲賴清德用同樣的標準，針對上一代留下違規行為盡速處理。

廖先翔父親在汐止東山路興建住宅，新北市地政局會勘後確認，該建物用地為山坡地保育區農牧、林業用地，因有部分用地未作農業使用，已違反《區域計畫法》，請違規人7日內陳述意見，並於30日內改善，如逾期未改善，將依《區域計畫法》處6萬元罰鍰。

對於新北市府的行政裁處，廖先翔指出，4日父親已雇工拆除超出承租土地的構造物，未來會朝合法化來補正程序，相關的行政裁罰不會提出異議。

連日來民進黨全黨從上到下「圍剿」廖先翔，賴清德昨在新北市成立競選總部，還特別提及萬里老家的情況與廖先翔父親的住宅「大不相同」，礦工家裡的房子很簡陋，年久失修會漏水，因此不得不修建，，廖家是占用國有地，與台中顏寬恆一樣，「千萬不要用廖先翔與其他人家的違建，來定位我家的情形。」

面對對手惡意攻訐，廖先翔今受訪時指出，賴清德說老家小時候颱風來瓦片會被吹走，「而我父親更困苦，小時候住茅草屋，颱風來時整片屋頂被吹走，早在幾十年前就不堪風雨摧殘消失了。」

廖先翔說，政治人物面對違規時不是比誰比較可憐，而是應該以身作則，回應社會對政治人物的期待。

廖補充，考量到申請合法的程序曠日費時，因此父親決定「整棟拆除」，先搭設拆除所需要的施工圍籬，後續會以最快的速度來完成整棟違規建築物的拆除作業，並請賴清德以同樣標準對待，不要再雙標。