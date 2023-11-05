「圍棋小魔女」潘寧發行個人首張全創作專輯《黑房子》。（同言有限公司提供）

「圍棋小魔女」潘寧發行個人首張全創作專輯《黑房子》。（同言有限公司提供）

「圍棋小魔女」潘寧NIN擁有圍棋六段老師身份，從小棋藝精湛，除為臺灣棋院院生，更曾在亞洲盃業餘圍棋大賽，共16國圍棋好手的競爭下，獲女子個人賽第3名。她不僅外型亮眼，還有著豐沛的音樂創作能量，於11月1日發布個人首張全創作專輯《黑房子》。

《黑房子》有金曲、金音製作人許哲珮，及大嘻哈導師剃刀蔣，兩位截然不同調性的製作人「軟硬兼施」共同碰撞，分別製作出既柔軟又堅韌的黑房子作品。全幕後工作團隊也都讓人相當驚艷，包含由三金鬼才王希文操刀編曲，結合精湛的真實弦樂隊演奏，並特別將音樂送至美國葛萊美獎級Studio DMI進行母帶後期處理，可以見得潘寧對於作品的講究。

而這令人稱羨的幕後團隊，竟是潘寧自己寫電子郵件過去詢問邀請，她說道：「一開始做專輯的想法很簡單，就是想做一張很好聽的專輯，於是我開始寫信給想合作的老師們，寫信的時候緊張到手都在發抖，無緣合作的老師們有些會給幾句建議，有些則是幫我轉介，雖然這些老師們都不具名在專輯中，但我心中很謝謝這份善意。」

在製作《黑房子》專輯的過程中，就像是潘寧在深掘內心的黑暗面，諸如成長過程中所歷經自身與家庭的掙扎，身為女性而承擔的恐懼及傷害，又或是多年前親友生了場大病等，這些歷練構築起潘寧心中的「黑房子」。她說：「可能是來自從小艱困環境下培養的毅力及耐心，得以讓我完整專輯的是最柔軟、脆弱的自己終於不再躲藏，我很慶幸自己能完成這張專輯，我也因此，拾回了最珍貴的東西。」

值得一提的是，在專輯製作過程裡，製作人許哲珮為潘寧做了「療癒催眠」，並認為這張專輯是潘寧的自我救贖之旅。而潘寧也發現這張專輯是一個起點，在整張專輯的製作過程中，建構的黑房子已經在不知不覺間消失殆盡，「每個人的心中、身體裡，或許都有一座黑房子。我們以為是痛苦構成了黑房子，或許其實是我們自己建構了它。」