桃園平鎮振興西路地下道設計不良，市議員王珮毓(右二)邀集相關單位會勘改善。(王珮毓提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區公所前的振興西路地下道，頻繁發生車輛因未注意限高，導致卡住受損甚至駕駛受傷意外，也因警示設計不良，影響用路安全及交通順暢，用路人抱怨連連。市府養工處及交通局評估，除先調整限高架垂吊索高度外，也將評估將軟式限高架改為硬式限高架，以提升用路及鐵道結構安全。

桃園市議員王珮毓說，近期平鎮區振興西路地下道「卡」車事件頻傳，尤其10月底至今，1周發生至少3次未注意地下道限高而發生意外，其中有貨車也有遊覽車，駕駛因不熟悉當地路況，整輛車卡在地下道口，探究事故原因，主要是橋梁限高警示不清楚，除了人身安全外，也會造成橋體結構受損問題。

她提到，振興西路地下道屬於「垂桿軟式限高架」，許多非當地的駕駛，因為不熟悉路況緊盯導航，因此忽略軟式限高架的警示，也發現有的車輛過得了限高架，到了地下道車頭也過得去，但車斗卻卡住，除要求相關單位應該將振興西路地下道改為硬式限高架外，也要增置LED牌面提醒，讓通過的駕駛提前也能更清楚明白限高，降低誤闖意外發生。

市府養工處指出，因目前限高門架之軟式垂吊索高度為2.7公尺，與地下道結構2.5公尺淨高不一致，為了確保警示功能完善，將請交通局先行調整垂吊索高度，以符合地下道結構體高度。另外，考量軟式限高門架警示性較低，無法阻擋超高車輛進入，造成有撞擊鐵道結構損傷形成二次公安的疑慮，後續將請交通局協助評估，將此地下道的限高門架改為硬式限高架，如鋼型或鋼管等門架，以提升用路安全。

交通局則說，將在限高架前方臨路口處，設置LED警示牌面，以利加強夜間警示及提前限高警示作用。