青農比例接近3成的新豐鄉雜糧產銷班第1班，獲縣府推薦參加農業部舉辦的2023年全國農業產銷班選拔，在全國5604個產銷班中脫穎而出，當選全國優良農業產銷班（全國前20大），獲縣府50萬元獎勵金，在4日的「2023新竹縣有機產品行銷暨中台灣青農繽紛派對展售活動」中，由副縣長陳見賢頒獎。

縣長楊文科稱許新豐鄉雜糧產銷班第1班是竹縣農業產銷楷模，縣府送上50萬獎勵金充實產銷班的軟硬體，讓青農更有信心從事農業生產，也期許縣內各產銷班繼續精進，朝全國十大、百萬獎金的目標邁進!

縣府農業處長傅琦媺表示，縣長楊文科為鼓勵農民加入產銷班，提昇農業競爭力，大幅上修績優產銷班的獎勵金，入選全國十大績優產銷班可獲100萬元獎勵、入選全國優良農業產銷班獎勵金為50萬元，入選新竹縣十大績優產銷班則有20萬元。

縣府配合112年全國農業產銷班評選作業，先辦理新竹縣172個產銷班考評，選出新竹縣前10大績優產銷班後，推薦新豐鄉雜糧產銷班第1班代表新竹縣參加全國選拔，在激烈競爭中搶進全國前二十大。

傅琦媺說，推薦新豐鄉雜糧產銷班第1班主要種植水稻、黑豆及高梁，28％的班員是青農，非常重視農產品安全，取得「產銷履歷集團驗證」、「有機農產品驗證」。

另外，該班也申請「大口吃米」、「海豐」等產銷班共同品牌，設立專屬「蝦皮賣場」、「facebook粉絲團」，提供交流及行銷平台，開拓「農民直銷站」等直銷通路，突破傳統行銷模式。

新豐鄉雜糧產銷班第1班並舉辦各式食農教育體驗活動，推動種植大豆、高糧、食用玉米、硬質玉米、薏苡、蕎麥等作物，響應雜糧轉作政策，協助推動水稻新品種、學校營養午餐及農業保險等相關政策。