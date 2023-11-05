2023年11月5日新北市／總統蔡英文（前排右三）首場立委造勢5日獻給立委蘇巧慧（前排右四），並表示距離大選不到三個月，希望讓蘇巧慧衝到立委最高票，還讓立委參選人吳崢（前排右二）不要介意，盼台灣人民能夠選對的人繼續走對的路。（劉瑋晴攝）

2023年11月5日新北市／前行政院長蘇貞昌（右一）前來力挺女兒立委蘇巧慧（左一），呼籲選民，現在選舉剩不到70天，明年1月13日投票要投一票賴清德、一票蘇巧慧、一票民進黨。（劉瑋晴攝）

蘇巧慧爭取立委連任，於今（5）日在鶯歌舉辦千人造勢活動，總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌都前來力挺，更邀請到拳擊金牌得主林郁婷上台致詞，林郁婷表示與蘇巧慧認識已久，也擔任過蘇巧慧的教練。但因現場人數眾多，讓她直呼好緊張，蘇巧慧緩和氣氛說，把台下當對手就不緊張了，林郁婷說這樣選手會很多，惹得台下哈哈大笑。

蔡英文首場立委造勢獻給蘇巧慧，並表示距離大選不到三個月，希望讓蘇巧慧衝到立委最高票，還讓吳崢不要介意，盼台灣人民能夠選對的人繼續走對的路，蔡英文大讚蘇巧慧，當上立委後鶯歌有很多的改變跟進步，像是鶯歌車站過去只能走樓梯，後來因蘇巧慧的爭取，增設了12部電梯，讓大家通更方便。捷運三鶯線2025年完工後，到台北就會更便利，這些都是蘇巧慧努力爭取的建設，呼籲選民要讓真正打拼的立委繼續留在立院為大家服務。

蔡英文也說，政府這幾年非常注重體育的發展，更稱讚蘇貞昌是最照顧選手的院長，從上任以來，逐年提高經費，體育預算已超過160億，會持續改善運動場館，讓台灣的選手可以有更好的場館，發揮實力贏得好成績。

蘇貞昌表示，不是總統、立委厲害就好，選民才是國家的主人，過去八年來，蔡英文當總統守住台灣疫情，保護台灣安全，呼籲選民一票賴清德、一票蘇巧慧、一票民進黨，更表示自己已經77歲了，依然很努力的全台灣到處跑行程，現在選舉剩不到70天，也幫主持人吳崢拉票，他表示，當時太陽花學運吳崢是爬樹進國會，希望中和的親朋好友可以把票投給吳崢，讓他從大門走進去。