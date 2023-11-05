台大醫院腎臟科醫師王介立表示，妻子吃飯習慣把愛吃的東西留到最後，在醫院工作吃排骨便當也會先吃飯，再吃排骨，結果某次才要開始啃排骨，加護病房就發生突發狀況，之後只好改變吃飯習慣，把好吃的先吃，貼文讓一票護理師有感，「在ICU的都很懂，好吃的一定先吃。」

王介立近日於個人臉書粉專指出，妻子以前在加護病房工作時，吃排骨便當時總會把最愛吃的排骨放到最後才吃，結果就在準備要享用排骨時，走廊傳來呼喊聲，「學姐，妳的病人CPR了」，最終導致排骨只能丟掉，從此妻子改變吃飯順序，第一個先吃排骨。

貼文激起同業共鳴，「我也是，以前都是把喜歡的留到最後吃，但在病房工作後就變成最想吃的先吃」、「所以排骨要先吃啊」、「在ICU的都很懂，好吃的一定先吃」、「我根本不吃飯的，就帶一個麵包、一杯無糖茶飲，5分鍾解決。」

也有護理師搞笑說，「還是不要吃排骨，比較容易造成病患CPR，一定是排骨的錯」、「還有不要喝每日C，每天CPR。」