新北市政府觀光旅遊局於今（5）日在鶯歌陶瓷博物館舉辦「微笑山線Party Day 森森呼吸」活動，為推廣微笑山線，規畫一系列闖關活動，更邀請「如果兒童劇團」的自然教育劇場以及山林故事活動等表演，新北市觀旅局長楊宗珉表示，「微笑山線」三大核心精神「親山」、「親近」、「親密」，提供親子家庭親近大自然，進行一場放鬆的旅行。

活動現場除了提供精彩的活動表演，也準備了微笑山線Party Day活動護照，包括DIY活動、山林學習及體驗闖關活動，參加活動還有機會獲得與家有巨喵聯名的微笑山線貼紙及活動專屬杯套等獎品，讓來參加活動的大、小朋友收穫滿滿。

參加微笑山線Party Day民眾表示，參與了山的學習闖關活動攤位，讓我們了解山林知識及認識了微笑山線步道、步道小鎮的特色產業，下個周末想與全家一起走入微笑山線。

未來微笑山線將推出更多親近山林的活動，如11月25日將舉行的「山林說書日」，參與者將一同登上土城桐花公園，並在老師的帶領下學習如何說故事。還有11月26日將舉行「山林茶香日」，提供茶園一日體驗，讓參加者了解茶的製作過程並在山林步道中感受大自然的美麗。