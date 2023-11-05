台大醫學院解剖暨細胞生物學科暨研究所教授表示，為了搶快，取腦後，研究人員必須徒手切腦，切分成24~28片，圖為切腦用的刀具。（鄭郁蓁攝）

台大醫學院解剖暨細胞生物學科暨研究所教授表示，為了搶快，取腦後，研究人員必須徒手切腦，切分成24~28片。（鄭郁蓁攝）

台灣大學今天成立國內第一個台灣專屬的「腦庫」，目前共有3個零下80度Ｃ的冷凍庫，可儲存最多150個腦，台大坦言，現在才是最大挑戰，除了小腦萎縮、漸凍人等捐贈者外，更盼有健康捐贈者，以作為「對照組」，此外，只要開始有捐贈者，就要力拼要在24小時內，將捐贈的「腦」，分成不同區，徒手切成24塊後，立刻送進冰箱急凍！

台大醫學院解剖暨細胞生物學科暨研究所、社團法人台灣腦庫協會監事李立仁，今天親自帶記者走進今天揭牌的台灣腦庫辦公室，位於台大醫學院基礎醫學大樓地下室的腦庫，目前擁有3個零下80度C冷凍庫外，未來也規劃有液態氮冷凍庫可以零下178°C來保存。

李立仁說，美國約翰霍普金斯大學的腦組織研究，透過解剖腦比對，死後解剖腦部確定罹患的疾病，比對生前醫生的判斷，有高達40％的誤診。因病患生前醫生只能透過症狀、病人自述症狀等，台灣若能有幾的腦解剖研究，最終的病理分析可以回饋的診斷的神經科、精神科醫師，就能有很大的精進，協助醫生準確治療。

未來腦庫如何運作？李立仁解說，腦庫只收「完整的腦」，取腦後第一件事情，就是必須先為腦秤重，根據重量切成2半，一半泡在福馬林，提供病理學醫師做病理分析；另一半則必須在取出腦子24小時內，送進零下80度Ｃ的冰箱完成「急凍」。

不過，並非整個腦都送進冰箱，急凍前，還必須由醫師在30分鐘內，以類似西瓜刀大小的刀子，徒手「切腦」，依照語言、感覺、認知、運動等不同區域的腦子，分切成24~28個切片，為了搶快，一切只能醫師直接用手切，由於腦子很軟，因此還必須在冰塊上完成，最後在分區送進冷凍庫，未來提供研究人員用。

至於另一半「福馬林腦」，則是最重要的工作，由病理科醫師來做「診斷」，透過切片診斷該腦生前罹患的疾病與身體狀況，前後比對生前的就醫資料，最後並給與該腦「確診」，約需一個月時間，就可以入庫，並公告是小腦萎縮或是巴金森氏症等何種類別的腦，提供全台研究者申請研究。

李立仁也表示，捐腦的時候會將頭蓋骨鋸開，把腦取出，但最後會蓋回去縫合，外觀完全不會受影響，讓捐贈者人生最後一段瞻仰遺容時，仍是完好如初。

至於冷凍的大腦，大約可儲存40~50年，且不會歸還給家屬。他也表示，目前約取得30張家屬同意書，包括小腦萎縮、失智症、漸凍人等，但由於腦庫現在才成立，因此需要重新簽署同意書，另外他也希望，可以有健康捐贈者願意捐出，以利研究者能夠作為對照比對。