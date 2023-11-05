台北市設有862個「地磁感應貨車停車格」，但民眾發現有貨車超時停放竟不用繳費。國民黨台北市議員王欣儀批評，裝卸貨的停車格變成貨車停車場，市府應儘速改成累進費率收費，或改用智慧停車柱，以落實使用者付費。停管處回應，目前規畫於2年內逐步於適當路段設置智慧車柱，同時評估試辦累進收費管理。

台北市路邊停車格過去以人工收費，因收費效率低、耗費人力和停車單易遺失，且無法即時掌握路邊車格使用狀況，因此台北市2019年起與業者合作，在路邊停車格佈署地磁感應裝置，取代過去人工開單、巡場及更新車位動態資訊。

王欣儀接獲民眾反映，辛亥路一段44號前地磁感應貨車停車格，規定每次限停20分鐘收費30元，得延長一次，每車最多停40分鐘。但實則系統裡最多只會記錄停40分鐘，因此有貨車已超時停放許久。實在沒看過這麼「笨」的系統，一點也不先進。

王欣儀發現，北市近一年862個貨車停車格使用「地磁開單」的金額為604萬3800元，平均1個停車格1天只收到22元，周轉率1天只有1次，讓提供臨停裝卸貨的停車格，變成貨車專屬停車場。

她說，基隆、新北、桃園等縣市的貨車停車格也有用地磁感應開單收費，且採「累進費率」，新竹市更是今年起將全市貨車停車格改用「智慧停車柱」收費，並搭配科技執法，有效解決裝卸貨停車格遭占用的問題。

王欣儀要求，北市府也應儘速將地磁感應貨車停車格改成「累進費率」收費，或改用「智慧停車柱」，以落實使用者付費的精神。

停管處說明，地磁設備係藉由訊號偵測車輛入停及駛離時間，搭配開單員輸入停車資料，計算停車時間及停車費用，可提供路邊停車格即時資訊。但因未具攝影功能，無法針對違停車輛直接採證，目前由開單員或稽查人員通報違規取締。

停管處回覆，北市裝卸貨停車格費率統一為每次30元，限停20分鐘，並可付費延長1次。目前規畫於2年內逐步於適當路段的裝卸貨停車格設置智慧車柱，同時將擇適當路段的裝卸貨停車格，評估試辦累進收費管理。