台灣原世紀文化藝術團展現阿美族輕快動感的樂舞，濃濃的原民風、華麗的視覺饗宴。（新北市原民局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市原民局4日於瑞芳火車站前廣場，辦理今年度的原住民族表演藝術偏鄉展演暨農特產拓售市集活動「一起漂亮．做伙Manauaz（布農語：漂亮）」，新北市原民局長林瑋茜表示，這次的聯合展演，展現出許多族人儘管離開故鄉生活，經歷文化適應與磨合後，仍不忘母體文化的生命經驗，也期望透過表演藝術的力量，在觀眾們的生命中種下影響力。

由5組新北原民局培力之原民表演團體揮汗演出，圓滿展現培訓成果，林瑋茜也與市民朋友一同觀賞演出，感謝團員們在新北市都會區傳承原住民族樂舞文化的努力與付出，也希望透過本次演藝團隊首度走出劇場，帶來一系列戶外展演，讓社會大眾透過樂舞，對原住民族文化及歷史有進一步的認識。

此外，也特別邀請到2023年金曲獎入圍最佳新人獎、最佳原住民語專輯獎等獎項的布農族歌手Abus Tanapima（阿布絲・塔娜比瑪）同台演出，擅長以布農族語創作的她，將族語融合西洋音樂、讓古調結合流行樂，舞台魅力強的Abus透過極具穿透力的聲音，使現場觀眾深深被新型態族語音樂創作所吸引。

這次參與展演的5團：馬耀文化藝術團、台灣原世紀文化藝術團、馬拉赫文化藝術團、旅北都蘭部落文化藝術團與原美活力文化藝術團，每一個團體各有特色，也在新北市深耕多年，其中馬耀文化藝術團成員多來自在地，為瑞芳區巴沙瓦力及快樂山聚落的阿美族人。

這些過去因瑞芳煤礦發展離鄉來到瑞芳工作、定居的族人，為了傳承阿美族傳統樂舞文化，工作之餘經常聚在一起練習阿美族傳統的領（答）唱及複音歌謠，這次演出的舞碼《慶豐收》呈現傳統阿美族人於農忙後，為感恩上蒼的保佑並緬懷祖靈之庇佑，透過一連串的傳統歌曲匯唱，與天地共鳴來感恩祈福豐收及解除厄運。