新竹頭前溪水量劇減，竹東隆恩堰日進水量從20萬噸已減為5萬噸。（羅浚濱攝）

新竹頭前溪近月來溪水劇降，竹東隆恩堰進水量只剩4分之1，下游豆腐岩又變「豆腐乾」，水公司三區處指已採取供水調度措施，啟用頭前溪沿線抗旱井，石門水庫新竹聯通管供水提高至20萬噸，並嚴格管控寶山和寶二水庫維持出水量30萬噸，目前水情尚稱穩定，但民眾還是要節約用水。

「今年水情與往年比較算是很好的！」水公司三區處副處長徐玟玲說，今年有颱風過境，加上不時有雨，讓頭前溪上游的上坪溪，能不斷將水源送至寶山和寶二水庫，持續維持接近滿庫的高水位，日出水量最高達37萬噸。

頭前溪水量豐沛時，每日從隆恩堰進水20萬噸，沿線農田灌溉用水也無虞，石門水庫新竹聯通管供水則降到3到6萬噸，穩定供應新竹地區的工業和民生用水。

由於近月來沒有降雨，頭前溪上游的油羅溪水減少，上坪攔河堰持續將上坪溪水送進寶山和寶二水庫，到5日寶山水庫蓄水量有91.6％，寶二為94.5％，致頭前溪水流到隆恩堰時，水量已大幅減少，到下游知名的豆腐岩則變「豆腐乾」。

徐玟玲說，目前隆恩堰進水量已降到5萬噸，馬上採取供水調度措施，啟用頭前溪沿線抗旱井出水3萬噸，永和山水庫供水3萬噸，石門水庫新竹聯通管供水提高到18到20萬噸，並管控寶山和寶二水庫出水最多30萬噸。

徐玟玲指往年從10月到翌年2、3月，新竹地區的供水就逐漸進入緊張狀態，以目前調度供水措施和水庫的蓄水狀況，應該可以穩定供水半年，不過一旦出現乾旱，水情的變化很大，水庫水位劇降會很快，民眾還是要「有水當思無水之苦」，節約用水。