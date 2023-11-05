南海和區域情勢緊張之際，繼日本同意提供菲律賓海岸監視雷達，印度也提出願意提供7架直升機給菲律賓海巡隊，供搜救、人道援助和其他安全行動之用。

菲律賓總統府今天表示，印度駐菲大使庫瑪朗（Shambhu Kumaran）上週拜會總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。庫瑪朗說，印度政府、菲國海巡隊與交通部已就印度提供7架直升機，供菲國海巡隊海上搜救和人道援助展開磋商。

小馬可仕說，印度提供直升機給馬尼拉，將對菲方加強救援和人道援助能力的努力提供很大的幫助，也將對海巡隊的海上行動有巨大貢獻。

他表示：「我們正努力強化我們的能力，我們海巡隊的能力。當然，搜救始終是首要考量。」

小馬可仕說：「正如你們在新聞中聽到的，我們確實必須處理一個持續存在的問題，而我們必須強化我們的能力。」

小馬可仕並未點明菲律賓「持續存在的問題」為何，但菲律賓和中國持續存在南海主權爭端，菲國海巡隊10月護送補給船為擱淺在仁愛暗沙的軍艦運補物資和人員時，遭中國海警船攔截，中方船隻與菲方補給船發生碰撞。

因中國海警和海上民兵持續阻撓菲方前往仁愛暗沙運補，此處成為菲中南海爭端熱點之一，空投物資也成為菲國軍方考慮的運補方案之一。

馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此需定期運送補給。

庫瑪朗說，印度將提供給菲國海巡隊的直升機，是為印度海軍和海巡隊所建造，可搭載更多人員和物資，並可用於「更主動積極的安全行動」。

他表示，鑑於對菲律賓海巡隊扮演更積極的角色和對其安全的要求正在改變，這7架直升機「確實是一項最佳解決方案」。（編輯：陳慧萍）1121105