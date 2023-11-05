7-11與台北鳥喜聯名推「炙燒雞腿湯泡飯」（右）、「握便當-炙燒雞腿丼」，分別是89元、59元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11與胡同燒肉聯名推「星宇-胡同醬燒雞翅串」、「星宇-胡同雞腿肉串燒」，號稱炭燒美味像是親自到店品嘗。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「紅燒牛腩燴飯」，79元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富「韓式部隊鍋」，99元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

本周迎來「立冬」節氣象徵著冬季的開始，超商觀察消費者此刻更偏愛有飽足感、重口味的濃郁風味熱食，新推與人氣名店合作的一系列佳餚，包括攜手台北鳥喜、鼎泰豐打造的湯泡飯、海鮮炒飯等；另熱銷餐點像是麻油雞麵線、經典燴飯也因換季入列推薦榜單，預計能帶動相關類別業績1成以上。

7-11抓住體感商機陸續更換菜單，主推強調季節食感的商品，滿足民眾口腹之欲，近期攜手以雞肉料理聞名的米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」等名店合作開發全新鮮食，包括「炙燒雞腿湯泡飯」首度將烤飯糰結合湯泡飯，由該店料理長指導監製，炙燒雞腿、焦香米飯及昆布湯相當溫暖。

全家3年前與鼎泰豐合作後，全系列商品至今已銷售超過2千萬份，近期再合作並以鼎泰豐「海鮮醬」為核心開發，首推「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」，號稱粒粒分明香氣足，加入油脂均勻腿肉絲並搭海鮮醬，滋味醇厚；另義大利麵自有品牌uno pasta也推濃郁的「金沙培根細扁麵」，導入超商首見的Linguine細扁麵體，香濃金沙醬配上烤培根片，最後撒鹹蛋黃碎及辣椒圈，層次豐富。

OKmart分析銷售數據發現，自家正餐飯麵類鮮食的熱銷冠軍由燴飯奪下，濃郁口感更適合冬季品嘗，主打「紅燒牛腩燴飯」，以香嫩牛腩淋上順口的醬汁奪得10年暢銷佳績；第二名則由「日式咖哩雞燴飯」與「咖哩豬排歐姆蛋燴飯」拿下，咖哩帶有異國辛香料風味，口感醇濃且變化性高，使它地位難以撼動。

萊爾富則看好入冬是進補好時機，推薦99元就能入手的麻油雞腿麵線、韓式部隊鍋，冷天嘴饞時能夠瞬間感受暖意，14日前加購指定飲品還可省10元。