新北市中和街道近日懸掛籃球比賽的宣傳旗幟，但旗幟卻印有國民黨立委參選人張智倫照片和立委候選人字樣，中和區立委參選人吳崢今（5）日質疑對手公器私用。對此，中和區體育會籃球委員會發聲明指出，「懇切希望政治人物不要因一時的選舉，影響體育活動的推展。」

吳崢今發新聞稿指出，近一個月來中和街道滿滿都是籃球比賽的宣傳旗幟，但旗幟卻印上、國民黨立委參選人張智倫照片和立委候選人字樣。新北市體育處確有補助該比賽協會，「宣傳不宜有特定參選人名號」。

吳崢新聞稿稱張智倫回覆僅拿6萬元象徵性補助，吳崢說「難道6萬就不是人民納稅錢嗎？」張慶忠家族竟然拿政府補助，宣傳自家選舉。

針對主委盃籃球錦標賽爭議，中和區體育會籃球委員會總幹事劉運生發聲明指出，中和區主委盃籃球錦標賽已經舉辦多年，由會內工作人員依照慣例向政府申請活動經費補助，一切依法辦理。

劉運生說明，歷年辦理體育賽事活動皆入不敷出，經費必須仰賴地方賢達協助募款，新北市府補助實為杯水車薪，活動經費多為委員會自行籌募，並以推層籃球運動之初心、熱心，幾十餘年從未間斷。「懇切希望政治人物不要因一時的選舉，影響體育活動的推展，還給我們一點乾淨的空間。」

劉運生說，中和區體育會每年皆舉辦許多體育賽事，籃球、足球、桌球等等，政治人物為了自身政治利益，不惜一切打壓體育會舉辦的活動，傷害中和體育發展，感到非常遺憾。