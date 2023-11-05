「2023日本航空墾丁國際馬拉松」，5日清晨5時30分鳴槍開跑，不少爸媽帶著孩子一起參加。(屏縣府提供／林和生屏東傳真)

屏東墾丁素有「東方夏威夷」美譽，5日由屏東縣觀光協會主辦「日本航空墾丁國際馬拉松」，賽事路線一路沿台26線往南至「鵝鑾鼻」，再沿東海岸北行，悠遊恆春半島的山海風光；屏東縣長周春米清晨5點30分為選手們鳴槍開跑，並感謝「日本航空公司」冠名贊助，提供全馬組與半馬組總排名男女前三名來回機票一張。

日本航空公司睽違3年再次贊助墾丁國際馬拉松，吸引來自全世界各地近1300位好手，包括比利時、加拿大、北愛爾蘭及荷蘭等15個國家選手參賽。周春米表示，希望在疫後穩定復甦的旅遊市場，可以爭取更多外國客源，推廣南部新景點，並透過中央、地方政府、航空業與觀光業者共同努力，開創旅遊新商機。

「比賽風景很漂亮，一邊是山另一邊是海，路線跑起來有點陡，是有點辛苦呢！」以「日本人跑遍台灣」在路跑界聞名的TOMO桑（後藤友嗣）去年在墾丁馬拉松11公里組拿下男子組總排第二名，自此對墾丁山海美景念念不忘。

屏東縣觀光協會說明，今年全馬組一路沿台26線往南奔跑至台灣最南端的「鵝鑾鼻」，再沿東海岸的佳鵝公路北行，悠遊恆春半島的山海風光；半馬組去程與全馬組相同，於龍磐公園處折返後進入秘境埔頂草原，一眺無垠蒼綠；挑戰組沿著台26海岸線於埔頂路折返，能遠眺不同角度的山海風景；親子歡樂組則跑在平緩路線，適合爸媽帶小孩徜徉在歐風大草原，感受國境之南的度假氛圍。