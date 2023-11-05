竟然有人雙腳開車？一名網友表示，原以為不可能有人開車會一腳踩油門、另一腳踩煞車，沒想到朋友真的就是這樣開車，糾正她還反被嗆她爸媽也這樣開，結果還真有網友留言，雙腳開車是習慣問題，以前有離合器的時候怎麼不覺得奇怪，讓一票人看傻。

原PO昨天在PTT發文，本來以為「雙腳開車」是都市傳說，沒想到真的有這種人，剛剛搭朋友的車，發現她竟然是左腳踩煞車、右腳踩油門，原PO糾正她還反被嗆，說她爸媽也都這樣開，讓原PO傻眼不已「現實生活中真的很多人雙腳開車？」

文章上線後引起網友熱議，「基本上失控暴衝的都可以懷疑雙腳開車」、「這種習慣真的很三寶…」、「煞車燈亮整路的都是吧」、「哪個正常的駕訓班或監理站會教你雙腳開車的？」、「煞車跟油門都放右邊，就不是要你兩腳開的」、「大多數人是右撇子，左腦主導，所以緊張時出右拳、踢右腳，那麼雙腳開車的人遇到緊急狀況右腳踩到底，油門直衝就完蛋了」。

還有網友指出，真的有不少人用雙腳開車，「之前就碰過一個，她還嗆說左腳不用是殘廢嗎？」、「真的很多，之前FB有人發文，下面一堆說，會有問題是自己技術不好，和雙腳無關，雙腳是很正常的。」其中也一名網友留言「這本來就習慣問題，一堆做不到的人以為自己是對的，以前有離合器的時候，怎麼不覺得奇怪。」馬上被一票人嗆爆「說雙腳正常的…你還是別開車」、「這是觀念問題，根本不是習慣問題。」