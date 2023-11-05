高雄市「裙底偷拍狼」朱姓男子去年8月落網，檢警在他家中的電腦、隨身硬碟中搜出百G影像及數千張女性裙底曝光照，懷疑他已偷拍超過10年，受害女子難以計數。誇張的是，朱男落網後仍多次到寢具、文具店及捷運站偷拍，他坦言遭父母逼考國考，不堪壓力才偷拍。事後僅有8名女子提告，高雄地院審理後，依竊錄他人身體隱私部位罪，得易科罰金部分合併判1年4月，不得易科罰金部分應執行1年6月。可上訴。

根據調查，去年7月底時，警方接獲三民區安寧街一家顏姓服飾女店員報案，指一名男子假借要看女性襯衫，趁她墊腳拿取高處衣物時，直接用手機偷拍她裙底風光，被她發現後徒步逃逸。

警方趕抵店內調閱監視器查看，發現朱男趁顏女轉身拿服飾時，冷不防在她後方彎腰，甚至單膝跪地，直接拿手機偷拍她。顏女轉身時發現有異，朱男還故意假裝察看手機，自知有可能被識破，便離開店內逃逸。

警方透過監視器以車追人，鎖定朱男，直接前往住處逮人，同時也在朱男家中電腦、硬碟找出超過110GB檔案以及數千張照片。朱男落網後坦承犯案，但強調是被父母逼著國考，壓力大才靠偷拍宣洩。

檢方發現，電腦和硬碟內不雅照高達數千張之多，能清查出來的至少有9名女子受害，不只服飾店，朱男還跑到鼓山、前鎮、新興區寢具店，假借要買床墊，或是訂做衣服，藉機偷拍女店員裙底風光。此外，朱男還跑到衛武營捷運站電扶梯，涉嫌從下往上偷拍女乘客的裙底風光，當時被路人協助壓制，報警送辦。兩次落網後，朱男仍改不掉惡習，去年11月又2次在文具店內偷拍女顧客群底風光。

檢方表示，朱男電腦內的不雅照數量龐大，依檔案的資訊來看，偷拍犯行恐長達10年，被害女子眾多。朱男辯稱，他實在沒辦法控制自己對女性裙底照的性慾，就算被抓還是忍不住犯案。

法官審理後，認為朱男構成竊錄他人身體隱私部位罪共7罪、成年人故意對兒童犯竊錄他人身體隱私部位罪1罪，得易科罰金部分合併判1年4月，不得易科罰金部分應執行1年6月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。